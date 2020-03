Armáda při epidemiích pomáhá běžně, ujistil budoucí šéf Evropské obranné agentury Jiří Šedivý

„Řada států tyto scénáře procvičuje v praktických cvičeních. To, že armáda poskytne pomoc při řešení epidemie, je standardní událost. Armáda je organizovaná a má k tomu schopnosti,“ vysvětlil.

„Nikdy nejsme ve stoprocentním bezpečí. Není to ale tak, že by Evropa byla v ohrožení existence. V Evropě je od roku 1945 mír. Hrozby jsou dnes jiné, než byly tehdy. Jsou čím dál víc nevojenské, jsou vázány na nové technologie, odehrávají se v kybernetickém prostoru. My jsme ale dobře zabezpečeni,“ ujistil.

Rusko je hrozbou, Turecko nikoliv

Mezi státy, které mohou Evropskou unii potenciálně oslabit, uvedl bývalý velvyslanec při NATO Ruskou federaci. Ta se dle něj sice neodváží přímé vojenské akce, používá ale jiné metody útoku, například kybernetické. Na druhou stranu Čína používá zpravodajské služby vůči Západu převážně jako nástroj průmyslové špionáže. „Zatím nevidíme vážnější snahu Číny útočit na západní demokracii, což například Rusko už dávno dělá.“

Turecko dle Šedivého naopak v žádném případě ohrožení pro Evropu nepředstavuje. „Je to každopádně velice problematický člen, v žádném případě by ale neměl být vyloučen z NATO. Vně Aliance by totiž tato země představovala mnohem větší problém,“ míní.

Budoucí šéf Evropské obranné agentury dodal, že NATO ani EU nemá v žádném dokumentu řečeno, že by ten či onen stát byl jejich vojenským nepřítelem. „Základní koncept obrany doplňujeme konceptem odstrašení. Máme možnost potenciálnímu útočníkovi dát signál, že se mu útok nevyplatí,“ řekl Šedivý.