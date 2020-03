Státní podpora investigativních novinářů? Média se na Matovičův návrh tváří rozpačitě

„Když dnes máme na Slovensku možná desítku kvalitních investigativních žurnalistů, tak abychom do budoucna měli sto, dvě stovky takových investigativních žurnalistů,“ vysvětluje motivaci svého návrhu Matovič.

Dodal, že nový fond by mohl pomoci zejména redakcím menších či lokálních médií a podporovat také kontrolu samosprávy. Fond by se podle Matovičova návrhu mohl jmenovat po zavražděném Jánu Kuciakovi. O využití peněz by podle něj mohla rozhodovat zatím nezřízená stavovská organizace investigativních novinářů.