„Nálet! Až spadne, budeme se smát.“ Syrský novinář změnil pro svou dcerku hrůzy války v zábavu

Kontrast dítěte a šílenství syrského konfliktu už tu byl. Videoblog sedmileté Bany Alabedové, který na Twitteru vede její matka, vysvobodil v roce 2016 rodinu z bombardovaného Aleppa, které tenkrát přirovnávali ke Stalingradu.

Snahu rodičů ochránit děti před traumaty války komentoval na filmovém festivalu v Berlíně i Roberto Benigni, autor kritizovaného i velmi oceňovaného snímku Život je krásný. Ve filmu udělá židovský otec v koncentračním táboře pro syna z brutální reality zábavnou hru.

„Mnoho lidí k tomu říkalo, že to není možné, že to je fake. Ale může se to stát! Protože všichni otcové chtějí chránit své děti. Je to instinkt,“ ujišťuje Benigni.

Malá Salwa má život před sebou a prožité hrůzy pochopí až časem. Teď se už ale konečně směje stejným věcem jako její vrstevníci v bezpečných částech světa.