Matovič skládá budoucí slovenskou vládu. Kiskovo Za ľudí o své účasti rozhodne ve čtvrtek

„Naše strana je připravena převzít spoluodpovědnost a zásadně změnit naši zemi,“ řekl Kiska. Zmínil také nejasný postoj hnutí Sme rodina k otázkám zahraničního směřování země. Kollár v reakci řekl, že on sám morální kredit má.

Podnikatel sice dříve poutal pozornost médií kvůli tomu, že má deset dětí s vícero ženami, po vstupu do politiky před čtyřmi lety ale vyšly najevo také informace o kontaktech Kollára na problematické osoby.

Média tehdy například zveřejnila společnou fotografii Kollára s Jurajem Ondrejčákem, kterého slovenské soudy v roce 2014 poslaly na šestnáct let do vězení kromě jiného za řízení zločinecké skupiny. Kollár dříve také přiznal, že od dětství znal údajného šéfa bratislavského podsvětí Petera Steinhübelä, který byl na konci devadesátých let zavražděn.

Sulík je připravený jít do vlády

Předseda Slobody a Solodarity (SaS) Richard Sulík uvedl, že při jednání s Matovičem bude usilovat o ekonomický resort, což znamená ministerstvo financí, hospodářství, zemědělství a nebo dopravy. O který specifický post má jeho strana zájem, ale neprozradil. „Za SaS můžu říci, že jsem připravený jít do vlády,“ ujistil Sulík.

Co se týče jeho preferencí, na pozici ministra financí si dokáže představit Eduarda Hegera (OĽaNO), nebo sebe. Proces sestavování vlády by se podle něj neměl uspěchat. „Ať to trvá klidně měsíc, dva měsíce nebo rok. Hlavně ať je dohoda o koalici kvalitní,“ komentuje Sulík.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se v rámci povolebních jednání během úterního dopoledne setkala se Sulíkem i Kiskou, jednání s Kollárem ji teprve čeká. Nový kabinet nastoupí do úřadu po demisi stávajícího premiéra Petera Pellegriniho (Smer-SD). Slovenská ústava stanoví, že dosluhující vláda podá demisi po ustanovující schůzi sněmovny, která se uskuteční nejpozději na konci března.