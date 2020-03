Varovné smsky a vojenské cvičení u hranic. Řecko chce odradit tisíce uprchlíků čekajících v Turecku

Řecko vyhlásilo na pondělí vojenské cvičení u hranic s Tureckem. Armáda zakázala na 24 hodin pohyb osob v oblasti, jelikož se chystá používat i ostrou munici, napsal deník Kathimerini. Na turecké straně hranice se shromáždily tisíce běženců poté, co Ankara minulý týden oznámila, že jim nadále nebude bránit v odchodu do Evropy. Podle tureckého deníku Daily Sabah řecká policie jednoho z běženců zastřelila, když se snažil překročit hranici. Atény to vzápětí popřely.