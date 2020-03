Z Neapole zmizí Plachty. Nechvalně známé panelové domy byly dosud „symbolem Gomory“

Panelové domy na neapolském předměstí jsou notoricky spjaté s organizovaným zločinem: drogami, násilím a válkami mafiánských gangů. Nyní jdou k zemi. Nemizí pouze kusy betonu, ale i vzpomínky některých podnájemníků.

Místo budov, které svým tvarem připomínají plachty, chce město vybudovat parky, školy a nízkopodlažní bydlení. „Je to pro Neapol a čtvrt Scampia historický den. Zničení toho, co bylo tak dlouho považováno za symbol Gomory ve světě,“ prohlásil starosta Luigi de Magistris.

Domy byly synonynem násilí, ne všichni obyvatelé ale s demolicí souhlasí

Bytový projekt, který vznikl v 60. a 70. letech, se na jihu Itálie stal synonymem pro chudobu a násilí. Úzké uličky a holé stěny byly svědky válek místních gangů. Na bezútěšnou situaci v problémové čtvrti upozornil při své návštěvě Neapole i papež František.

Ne všichni jsou dnes ale rádi, že bagry budovy rovnají se zemí. „Děti, které v domech žijí, k nim mají vztah jako k živému člověku. Může to vypadat zvláštně, když přihlédnete k tomu, co se tu všechno stalo a že tu některé děti žijí celý život. Je to ale pro ně, jako by ztrácely někoho, koho milují, člena rodiny,“ míní učitelka Victoria Espositoová.

„Jsem pyšná na to, že pocházím ze čtvrti Scampia. Lidé mají strach vejít do paněláků Le Vele, ale neví, že zde žijí lidé, kteří vstávají v sedm ráno a jdou do práce,“ přibližuje jedna z obyvatelek.

Demolicí má skončit temné období, které proslavil seriál Gomora vycházející z úspěšného románu Roberta Saviana. Spisovatel se sám musí před mafií pod neustálou policejní ochranou ukrývat, protože představitelé zločinecké organizace mu kvůli jeho knihám vyhrožují smrtí.