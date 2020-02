Demokratičtí kandidáti se v debatě pustili do Sanderse. Postavit jej proti Trumpovi je podle nich risk

Debata, která se konala ve městě Charleston v úterý večer místního času, byla plná hádek a vzájemného překřikování. Sandersovi protivníci shodně uváděli, že vyslat vermontského senátora a samozvaného socialistu do boje o Bílý dům proti stávajícímu republikánskému prezidentovi Donaldu Trumpovi je riskantní podnik.

„Bernie s Donaldem Trumpem prohraje, Sněmovnu reprezentantů a Senát ovládnou republikáni a pak kvůli svévolným manipulacím s volebními okrsky či dosazení (republikánům loajálních) soudců budeme 20 až 30 let žít v této katastrofě,“ řekl na Sandersovu adresu miliardář a bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg. Volby do obou komor Kongresu se konají souběžně s prezidentskými.