Mírová dohoda s Talibanem odstartuje stahování Američanů z Afghánistánu

Afghánci prožili víkend, který nenarušily sebevražedné útoky, bomby v autech ani nálety. Týden klidu domluvily Spojené státy přímo s radikálním hnutím Taliban. Slovu příměří se ale obě strany důsledně vyhýbají. Místo něj mluví o omezení násilností, a to mnohým nestačí.

Klid zbraní má vyvrcholit v sobotu, a to podpisem dohody, která po víc než osmnácti letech zahájí stahování Američanů ze země. Zůstává jich tam dvanáct tisíc. Odcházet by měli postupně během roku a půl. „Je načase jít domů a i oni to chtějí zastavit. Bojovali už dlouho. Jsou vytrvalí, to my také, ale 19 let je dlouhá doba,“ prohlásil americký prezident Donald Trump.