Strach ze stíhání i z koronaviru. Protestující z Hongkongu hledají útočiště na Tchaj-wanu

video Události: Epidemie koronaviru odsunula do pozadí protesty v Hongkongu

Roky vězení, nebo útěk z domova? Dilema protestujících z Hongkongu, kteří čelí obvinění z organizování nepokojů. Nejčastějším útočištěm je Tchaj-wan. James je jedním ze skupiny, která vtrhla do parlamentu, aby znemožnila přijetí extradičního zákona.

„Dva měsíce po mém příchodu na Tchaj-wan u nás udělali domovní prohlídku. To znamená, že už mě hledají. Kdybych se vrátil do Hongkongu, zatkli by mě,“ říká James, protestující student z Hongkongu skrývající se na Tchaj-wanu.