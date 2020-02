Změny klimatu, hlad i obezita ohrožují zdraví dětí ve světě. A má být hůř, varuje WHO

„Zanecháváme jim zničený svět. Svět přírodních extrémů, cyklonů, nebo záplav, jak můžeme vidět i u nás v Anglii. V Americe a Africe panují sucha, lesní požáry, vlny veder, kvůli neúrodě se zhoršují všechny výživové ukazatele,“ přiblížil profesor udržitelného rozvoje z London Global University a spoluautor zprávy Anthony Costello.

Kromě katastrofické globální vize nabízí Světová zdravotnická organizace i data, která udávají tragickou bilanci – třetina dětských úmrtí má souvislost se stavem životního prostřední. 90 procent dětí dýchá znečištěný vzduch a pije zdravotně závadnou vodu. V chudých zemích trpí hladem asi třetina dětí, to má dopad nejen na jejich imunitu, ale zprostředkovaně třeba i na školní docházku.

„I přes zlepšení v oblasti zdraví dětí a dospívajících za posledních 20 let se pokrok zastavil a bude zvrácen,“ varovala bývalá premiérka Nového Zélandu a spolupředsedkyně komise, která zprávu vypracovala, Helen Clarková.

Zpráva mluví o hrozbách vyplývajících ze změny klimatu i komerčních tlaků. Zatímco nejchudší země musí udělat více pro podporu schopnosti svých dětí žít zdravý život, nadměrné emise uhlíku ohrožují budoucnost všech dětí. Pokud globální oteplování přesáhne čtyři stupně Celsia do roku 2100 v souladu se současnými projekcemi, vedlo by to k ničivým zdravotním důsledkům pro děti kvůli rostoucí hladině oceánů, teplotním výkyvům, šíření nemocí, jako je malárie a horečka dengue, a podvýživě.