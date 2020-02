Národní muzeum pomůže s obnovou památek v Palmýře. Zaškolí také syrské restaurátory

Palmýra prožívá jedno z nejtemnějších období své historie. Antická křižovatka civilizací zůstává impozantní, míru devastace ale nelze přehlédnout. A to jak v historickém městě, tak v přilehlém Tadmuru, jehož je součástí. „Když jsem viděl tu destrukci, bylo mi do breku. Můj dům, moje dětství a vlast. Byl jsem zlomený,“ příbližil Suhejl Mahmúd z Tadmuru.

S obnovou pomáhá Ermitáž i české Národní muzeum

Syrské úřady podepsaly s petrohradskou Ermitáží koncem loňského roku smlouvu o obnově zničených památek v Palmýře. S rekonstrukcí se má začít v budově místního muzea. Většinu exponátů se předtím, než město dobyli teroristé, podařilo odvézt. Těm, které zůstaly, fundamentalisté usekali tváře nebo i celé hlavy.

Poničené artefakty postupně míří k restaurátorům. Původní podobu jim vracejí i s materiální pomocí od českého Národního muzea. Jeho odborníci se mají na renovaci podílet osobně a zároveň školit syrské kolegy.

„V Terezíně máme depozitář a velké restaurátorské dílny, které jsou připraveny na to, aby se to tam dávalo do pořádku a restaurovalo. Už máme zkušenosti. Dávaly se tam v podobném módu do pořádku věci z Afghánistánu,“ dodal ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Zatímco obnova artefaktů probíhá, opravy monumentů budou podle všeho muset počkat na konec války. Zničení Palmýry sice bledne ve srovnání se stovkami tisíc mrtvých lidí, i destrukci antických památek ale OSN označila za válečný zločin.