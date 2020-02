Demokratické primárky ukázaly slabost kandidátů a posun strany do středu, říká Tomáš Klvaňa

„Bernie Sanders, připomeňme, získal nejméně procent ze všech vítězů těch historických voleb od roku 1972 a nepřibírá více voličů, než ho zatím doposud volilo. To tedy nevypadá na nějakou velkou koalici pro Bernieho Sanderse, to jsou prostě jeho voliči, kteří ho budou volit za každých okolností, ale nedaří se mu získávat na svoji stranu nové voliče,“ poznamenal Klvaňa v Devadesátce ČT24.

V případě někdejšího starosty South Bendu v Indianě Peta Buttigiega považuje za důležitý jeho věk. Ačkoli jde podle Klvaňy o velmi nadějného politika, je mu teprve 38 let a byl by to po asi 120 letech první americký prezidentský kandidát, který by byl takhle mladý. I u něj vnímá oslabenou pozici.

„Jde do Nevady a Jižní Karolíny ve velmi slabé pozici, protože se zatím neukazuje jako silný kandidát mezi menšinami, tedy mezi Hispánci, kteří budou rozhodovat hlavně v Nevadě, a mezi černochy, kteří budou rozhodovat hlavně v Jižní Karolíně,“ odhadl Klvaňa další vývoj demokratických primárek.