Bagry v ulicích i stěhování mešity. Bourání starobylého tureckého města budí vášně

Bagry už zdemolovaly centrální bazar, aby uvolnily místo převozu středověké mešity před stoupající hladinou. Demolice odhalila základy staveb z dob římské říše, archeologové však nebudou mít dost času na podrobný průzkum, než kolébku lidské civilizace zaplaví voda nedaleké přehrady.

Kdo mohl, již Hasankeyf opustil. Ve městě zůstalo jen pár rodin. Lidé zatím nemají nárok na odškodnění ani náhradní dům. „Dokud to tu nezatopí voda, dokud nedostanu nový dům, tak zůstanu,“ říká obyvatelka Nilüfer. „Nikdo nám nedává žádné informace. Prostě jen čekáme,“ stěžuje si další z místních žen Sittiye.

Přesídlené obyvatele spojuje smutek

Většina obyvatel odešla na protější břeh do nového města Hasankeyf, kde si za výhodných podmínek mohli koupit jeden z domů vystavěných úřady. „Nic tu není. Nemáme se kde potkat, promluvit s ostatními. Je tu jediná kavárna,“ podotkl jeden z vysídlených Turků Emin Tekeş.

Ten si už před půl rokem stěžoval štábu České televize na závady v novostavbě. Některé už dělníci opravili, život v nedokončeném městě na dohled zdemolovaného rodiště to ale o mnoho nezlepšilo. „Nedávno jsem se šel do starého města podívat a rozbrečel jsem se. Je to pro mě velmi těžké. Dveře, okna, všechno pryč,“ říká Tekeş.