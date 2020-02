Klausovy názory na EU kdysi označil za absurdní. Nyní je Martin jedním z favoritů irských voleb

„Vsadil na to, že ho voliči budou vnímat jako státníka, který je provedl velmi bouřlivým obdobím posledních tří let, kdy se brexit řešil každý den,“ popsal zpravodaj ČT Bohumil Vostal strategii premiéra Varadkara a dodal: „Doufal, že ho voliči odmění za jeho příspěvek k brexitu s dohodou.“

Vzpomínky na násilí

Blízkost těchto stran zřejmě stojí za překvapivě dobrými daty z průzkumů pro třetího vzadu, Sinn Féin. Tato strana působila jako politické křídlo Irské republikánské armády a je radikální zastánkyní spojení ostrova. O tom chce co nejdřív uspořádat referendum. Výše zmíněné dvě strany nejsou proti, jen říkají, že teď není vhodná doba.

Vedle republikánského katolického nacionalismu je Sinn Féin také silně levicová. „V Evropském parlamentu sedí ve frakci společně s Komunistickou stranou Čech a Moravy,“ přiblížil Vostal. Z průzkumů vyplývá, že ji podporují hlavně mladí.

Její preference podle pozorovatelů začaly růst poté, co se jedním z témat předvolební kampaně staly důchody. Zatímco dosavadní vláda měla v plánu věk odchodu do penze postupně zvyšovat až do 68 let, Sinn Féin vyzvala k návratu k hranici 65 let.

Koalici s ní obě hlavní strany odmítají s odkazem na její vazby na násilnosti v Severním Irsku. Sama Sinn Féin naopak zdůrazňuje svou roli v mírovém procesu, říká zpravodaj BBC Page.