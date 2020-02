Cla jsou ten nejhorší scénář, ale Brusel nechápe, že vyjednávání se změnilo, říká britský velvyslanec

Zavedení cel považuje za nejhorší důsledek vyjednávání. „Neexistuje důvod, proč by obchodní vztahy založené na smlouvě o volném obchodu měly zahrnovat cla nebo jakékoliv další bariéry obchodu. Logické by bylo pokračovat ve volném obchodu,“ míní Archer.

Archer: Nechceme, aby nás někdo chápal, jde o privilegia

Přístup k vyjednávání se podle Archera zásadně změnil a Johnson nyní uplatňuje rétoriku vyjednávání mezi dvěma suverénními stranami. „Nesoustředíme se na intimní vztah, nechceme, aby nás někdo chápal. Visíme na tom, že chceme mít ta samá privilegia jako v minulosti.“

„Je to o vyjednávání mezi dvěma rovnocennými stranami v tom smyslu, že oba partneři jsou nezávislí a suverénní a snažíme se nejlépe nastavit vztahy pro byznys v budoucnu. A to by se nemělo nějakým způsobem komplikovat,“ uzavřel britský velvyslanec.

Velvyslanec Sečka: Od příštího roku do Británie zřejmě jen s pasem

Český velvyslanec ve Velké Británii Libor Sečka sdělil, že českou stranu zajímá ve vyjednávání mezi Londýnem a Bruselem kromě práv občanů také otázka obchodu s průmyslovými výrobky.

„Británie je pro nás pátým největším exportním trhem. To, co exportujeme zejména, jsou automobily vyráběné v České republice a autodíly, které dodáváme do všech továren na výrobu vozidel ve Velké Británii. Myslím, že je to zájem oboustranný a že se obě strany budou snažit, aby se nepřerušil ten řetězec dodávek tak, aby v té oblasti výměny zboží byly co nejmenší komplikace,“ podotkl český diplomat.

Sečka také řekl, že ze zhruba šedesáti až osmdesáti tisíc Čechů, kteří v Británii žijí, jich už třiatřicet tisíc požádalo o statut usedlíka, který jim do budoucna zaručí stejná práva, jako mají nyní. Dále upozornil, že od začátku příštího roku pravděpodobně nebudou občanům EU stačit pro cestování do Británie občanské průkazy, ale budou muset mít pasy.

Celé rozhovory s oběma diplomaty ve videu v úvodu článku.