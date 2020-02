Nelehká zima sibiřských vozíčkářů. Mnozí kvůli špatným cestám a bariérám ani nevyjíždějí

Ruská vláda přitom před devíti lety slíbila, že do infrastruktury pro vozíčkáře a odstranění bariér investuje přes deset miliard rublů. Tomsk se k programu připojil. Podle lidí, kterým má pomoci, to ale v ulicích není vidět.

„Říká se, že tu jezdí (bezbariérové) autobusy. Já jsem ale žádný neviděl, natož abych ho použil,“ popsal jeden z nich, Andrej Vinogradov.

Pohyb po městech je pro ruské vozíčkáře obtížný nejen v zimě

Sníh a ledovka cestování po ruských městech ještě víc komplikují. Snadné to ale není ani bez nich – třeba v Kaliningradu.

Někdejší vojenský pilot Roman Aranin se po ochrnutí rozhodl ulehčit si dopravu sám a navrhl elektrický vozík, který má zdolat jakýkoliv terén. Jednání s úřady, aby ho mohl provozovat a prodávat, mu ale podle vlastních slov zvedlo hladinu adrenalinu víc než v minulosti seskoky padákem.

„Přijdete na úřad pro dohled nad zdravotnictvím, máte všechna razítka a do svého projektu jste dali všechno. A oni vám řeknou: ,Proč děláte elektrické vozíky? Můžete dělat normální. Bylo by to levnější, snazší a pro nás jednodušší na certifikaci,‘“ popsal Aranin.

Nakonec ale Aranin od úřadů povolení získal. Následně přišel i velký vládní kontrakt na dodávky vozíků po celém Rusku.

Moskva navíc slibuje, že bude dál pracovat i na bourání bariér. Projekt, který by měl města jako Tomsk otevřít handicapovaným, ještě neskončil a do pěti let už prý jeho výsledky vidět budou.