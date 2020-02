Neopakujte minulé chyby, varuje Brity irský premiér kvůli celním plánům

Kabinet Borise Johnsona připravuje od příštího roku zavedení úplných celních a hraničních kontrol pro veškeré zboží, které do Británie přijde z Evropské unie. Plán, který představuje radikální odchylku od předvolebních slibů, má zvýšit tlak na EU před jednáním o budoucnosti vzájemného obchodu.

Ministr zahraničí Dominic Raab v neděli prohlásil, že od EU očekává naplnění slibu, tedy nabídnutí dohody o volném obchodu podobnou té, jakou Brusel uzavřel s Kanadou. Podle Raaba přitom jakákoli dohoda nebude vyžadovat velké provázání s unijními pravidly.

Podle irského taoiseacha, jak se nazývá úřad tamního premiéra, je možné, že Brusel podobnou dohodu Spojenému království nabídne. Bude to ale vyžadovat „hru za rovných podmínek“. Varadkar upozorňuje, že Británie není Kanada. Naznačil také, že budoucí spory mezi Unií a Británií nemusí nutně řešit Soudní dvůr EU. To požaduje Brusel, naopak Londýnu se to nelíbí.

Hranice v Irském moři

Severoirská premiérka Arlene Fosterová upozorňuje na to, že pokud Londýn trvá na nedodržování evropských standardů, jen těžko si lze představit, že mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království nebudou zavedeny celní a hraniční kontroly.

„Je obtížné si představit, jak to udělat, vzhledem k tomu, že jsme slyšeli od dalších členů kabinetu, že budou mít v úmyslu se odchýlit od předpisů jednotného trhu, zatímco Severní Irsko zůstane uvnitř jednotného trhu,“ odpověděla Fosterová na otázku, jestli věří Johnsonovým slibům, že žádné nové kontroly zavedeny nebudou.

Pokud se obchodní dohody uzavřít nepodaří, uvalí EU od příštího roku na dovoz zboží z Británie cla. I s dohodou se budou pravděpodobně na obou stranách hranice provádět zvláštní kontroly. Po pátečním brexitu obě strany očekávají, že jednání o budoucím uspořádání obchodních vztahů zahájí v březnu.