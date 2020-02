Filipíny potvrdily první úmrtí kvůli koronaviru mimo Čínu. Pět Čechů je na cestě z Wu-chanu

„Jde o první potvrzené úmrtí mimo Čínu. Musíme ale pamatovat na to, že nejde o místní případ a pacient pochází z epicentra nákazy,“ komentuje filipínský zástupce Světové zdravotnické organizace Rabindra Abeyasinghe.

Pětice Čechů je na cestě z Wu-chanu

Epidemie infekce se již rozšířila do nejméně 25 zemí, které podnikají vlastní opatření proti dalšímu šíření nákazy a evakuují své občany z Číny. Ve francouzském speciálu odletělo z Wu-chanu pět Čechů, kteří o evakuaci požádali. Na palubě letadla by měli být také dva slovenští občané.

„V neděli 2. února 2020 po 02:00 SEČ odstartoval z čínského Wu-chanu francouzský speciál, na jehož palubě je také pět osob z České republiky,“ oznámilo v tiskové zprávě české ministerstvo zahraničí.

Podle ministra Tomáše Petříčka by Češi měli na území Francie dorazit v neděli odpoledne. Následně by měli pokračovat do Bruselu, kde přesednou na český speciál, který pro ně vyslala česká vláda. „Po dohodě se slovenskou vládou jsme nabídli v českém speciálu z Bruselu také dvě místa pro slovenské občany,“ doplňuje Petříček.

Po příletu do Prahy si české občany vyzvedne pražská záchranná služba a odveze je do Nemocnice na Bulovce. Pro slovenské občany si přijedou lékaři ze Slovenska.