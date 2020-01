Konec přešlapování na místě. V Rusku zadrželi policisty podezřelé z podstrčení drog novináři

Novinář Golunov, který píše pro investigativní server Meduza, byl začátkem června zadržen v Moskvě. Policie tvrdila, že našla drogy v jeho batohu i u něho doma. Soud ho pak poslal do domácího vězení, ale o pár dní později ruské úřady stíhání zastavily s tím, že proti novináři nejsou důkazy. Za Golunova se tehdy postavili kolegové z nezávislých i státních médií.

Dosud to vypadalo, že stíhání policistů přímo zapletených do novinářova případu přešlapuje na místě. Podle serveru Newsru.com se pohnulo až po 190 dnech od propuštění Golunova – poté, co se o případu zmínil Putin tento měsíc na tiskové konferenci.