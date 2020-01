Prokurátor obžaloval izraelského premiéra Netanjahua, který předtím stáhl žádost o imunitu

Izraelský parlament měl v úterý začít jednat o ustavení výboru, který by rozhodl, zda premiér imunitu získá. Netanjahu na začátku roku o ochranu sám požádal, protože čelil obvinění ve třech korupčních případech. Kromě úplatkářství je obviněn z podvodu a zneužití důvěry, vinu však odmítá.

Předseda izraelské vlády je právě ve Washingtonu, kde má být ohlášen dlouho avizovaný americký blízkovýchodní mírový plán. S prezidentem Donaldem Trumpem se Netanjahu soukromě sešel v pondělí, na úterý mají naplánované další setkání.

„V této pro Izraelce osudové hodině, kdy jsem ve Spojených státech na historické misi, jež určí stálé hranice Izraele a zajistí nám na příští desetiletí bezpečí, chce Kneset (parlament) zahájit další číslo cirkusu s odebráním imunity,“ napsal premiér na Facebooku.

Poslanci za Netanjahuovu stranu Likud předem ohlásili, že budou jednání v parlamentu bojkotovat. Většinu potřebnou k získání imunity totiž Netanjahu v parlamentu nyní nemá.

Soud by teď měl stanovit datum prvního stání. Podle médií by však mohlo trvat měsíce, než soud s Netanjahuem začne. Pakliže by byl premiér shledán vinným, nemusel by navíc automaticky odstoupit, dokud nevyčerpá všechny možnosti odvolání, což může trvat i několik let.