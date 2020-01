Rusko uzavřelo část hranice s Čínou kvůli koronaviru, Hongkong omezuje železniční i letecké spojení

Starosta Moskvy Sergej Sobjanin uvedl, že v ruské metropoli byla v reakci na šíření nákazy koronavirem zavedena mimořádná bezpečnostní opatření v hotelech a na dalších místech hojně navštěvovaných právě turisty.

Většina z asi 4500 lidí, u nichž se nákaza virem prokázala, pochází z Číny. Mimo Čínu bylo zatím potvrzeno asi pět desítek případů infekce, převážně v asijských zemích. Rusko zatím žádného nakaženého neregistruje.

Hongkong zastaví vysokorychlostní vlaky

Hongkongská správkyně Carrie Lamová oznámila, že mezi Hongkongem a pevninskou Čínou bude od 30. ledna zastavena doprava na vysokorychlostní železnici a výrazně omezen bude také počet letů. Hongkongské úřady nebudou lidem z pevninské Číny vydávat povolení k osobním cestám do Hongkongu.

Od středy se v Hongkongu dočasně uzavře také množství veřejných zařízení, jako jsou stadiony, sportovní haly, plavecké bazény, pláže či muzea a další kulturní instituce, aby se zamezilo velkým shromážděním lidí. Školy a univerzity, kde jsou nyní prázdniny u příležitosti lunárního Nového roku, zůstanou uzavřené až do 17. února.

Obyvatelé čínské provincie Chu-pej, odkud se nákaza šíří, mají od pondělí do Hongkongu zakázaný vstup, stejně jako lidé, kteří tuto provincii v posledních dvou týdnech navštívili. Někteří politici a zdravotní experti vyvíjejí v posledních dnech tlak na hongkongskou vládu, aby uzavřela hranice mezi Hongkongem a pevninskou Čínou pro všechny cestující s výjimkou lidí pocházejících z Hongkongu, napsala agentura AFP.

Podle aktuální bilance novému typu koronaviru podlehlo 106 infikovaných. Všechna úmrtí byla zaznamenána v pevninské Číně.

Hongkong zatím registruje osm nakažených, z nichž šest přijelo vlakem z pevninské Číny.

Francie ve čtvrtek spustí evakuace

Ve čtvrtek by z Wu-chanu, odkud se nový typ koronaviru šíří, mělo odletět první letadlo s francouzskými občany. „První letadlo určené k repatriaci (Francouzů) odstartuje zítra z Paříže a s největší pravděpodobností se ve čtvrtek vrátí zpátky s lidmi, kteří nemají žádné symptomy (nákazy),“ prohlásil státní tajemník zodpovědný za dopravu Jean-Baptiste Djebbari.

„Tito lidé budou dáni do karantény. Poté bude, v zatím neupřesněném termínu, vypraven druhý let pro lidi, u nichž byly zaznamenány příznaky choroby a kteří by tudíž mohli být přenašeči viru. Po příletu do Paříže o ně bude náležitě postaráno,“ dodal.

Nový virus, označovaný jako 2019-nCoV, podle lékařů vyvolává onemocnění s příznaky chřipky (horečku, kašel, problémy s dýcháním). Pouze u některých pacientů vede k rozvoji virového zápalu plic, který může vyústit až v selhání dýchání.

V pondělí náměstek francouzského ministra zahraničí Jean-Baptiste Lemoyne prohlásil, že na palubě francouzských evakuačních letadel bude i několik občanů jiných evropských zemí. Detaily o jejich národnosti ale nesdělil. Ve Wu-chanu jsou i čtyři Češi a premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí uvedl, že Česko jedná o pomoci s evakuací dvou z nich právě s Francií.