Dožalováno. Podle demokratů Trump zneužil moc a udělá to znovu, teď je ale řada na obhájcích

Demokratický poslanec Adam Schiff, který přednesl závěrečnou řeč, je přesvědčen, že žalobci prokázali, že se Donald Trump dopustil žalovatelných činů. „Nezáleží na tom, jestli ho máte rádi. Nezáleží na tom, jestli ho nemáte rádi,“ míní demokrat. „Je nebezpečím pro zemi, protože to udělá znovu. Nikdo z nás si nemůže být jist, že to znovu neudělá, protože nám každý den říká, že udělá,“ řekl Schiff senátorům.

Na třídenní žalobu naváže obhajoba. Je naplánována také na tři dny. Protože Senát nezasedá v neděli, jejím protiargumentům by tedy měli senátoři naslouchat do úterý. List The New York Times s odvoláním na vedení republikánského senátního klubu napsal, že by procedura mohla skončit o den dřív, tedy už v pondělí.

Republikáni prohlašují impeachment za zbytečný a pro demokraty dávno ztracený. Ve stočlenném Senátu mají 53 mandátů, zatímco demokraté 47. Pro sesazení prezidenta přitom musí hlasovat dvoutřetinová většina horní komory. Republikáni jsou v podpoře Donalda Trumpa jednotní.