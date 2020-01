Rizika pobrexitových jednání: evropští rybáři v britských vodách či londýnští finančníci na unijním trhu

Unijní činitelé připouštějí, že rybolov může být jedním z témat, v nichž budou obě strany hledat společnou řeč až na samém konci vyjednávání. Přestože toto odvětví zaměstnává jen přibližně 170 tisíc lidí a tvoří méně než procento unijního HDP, hodlá komise rybolovná práva vyjednávat v rámci obchodní dohody.

Dalším konfliktním bodem jednání jsou finanční služby. Bankovní či pojišťovací domy sídlící v londýnské City ztratí po odchodu Británie z EU přístup na unijní trh, pokud si jej britská vláda nevyjedná. Finanční firmy k tomu Johnsonovu vládu tlačí, neboť klientela sídlící v unijních zemích pro ně tvoří důležitou součást příjmů a britská bilance se státy EU je ve finančních službách výrazně pozitivní.

Evropský či americký standard potravin

Potenciálně výbušným tématem je podle diplomatů i zemědělský vývoz. Zatímco britští farmáři by chtěli zajistit neomezený přístup k zákazníkům v EU, některé unijní země v čele se zemědělsky silnou Francií o tom nechtějí ani slyšet. Británie navíc usiluje o rychlou obchodní dohodu se Spojenými státy, kvůli které by mohla přistoupit na nižší americké standardy pro nezávadnost potravin, jež jsou pro EU nepřijatelné.

Irský eurokomisař pro obchod Phil Hogan, který dává najevo velmi rázný postoj k budoucím vyjednáváním, během ledna naznačil, že by rybolov a finanční služby mohly být předmětem „výměnného obchodu“.

Někteří diplomaté se obávají, že by sporná témata mohla ke konci přechodného období postavit obě strany před podobnou nejistotu, jakou zažily při jednání o loni schválené brexitové dohodě. Pokud by se totiž nepodařilo obchodní smlouvu podepsat do konce roku, nastal by již několikrát zažehnaný neřízený brexit, kdy by obě strany začaly obchodovat podle obecných pravidel Světové obchodní organizace.