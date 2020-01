Teherán popřel zprávu, že se rozhodl poslat do Kyjeva černé skřínky ze sestřeleného letadla

Kanadský úřad pro bezpečnost dopravy (TSB) oznámil, že jeho dva experti opustili Teherán po šestidenním prověřování okolností katastrofy. Podle TSB zatím neexistuje dohoda o tom, jak a kde budou černé skříňky zkoumány. Kanadský ministr zahraničí François-Philippe Champagne novinářům řekl, že v dopisu svému íránskému partnerovi žádal, aby skříňky byly odeslány na Ukrajinu nebo do Francie.

„Snažíme se přečíst černé skříňky zde v Íránu. Našimi dalšími možnostmi jsou Ukrajina a Francie, ale zatím nebylo přijato žádné rozhodnutí poslat je do jiné země,“ řekl IRNA šéf vyšetřování nehody z íránské Organizace pro civilní letectví.

Írán až po třech dnech přiznal, že letadlo zasáhla jeho protivzdušná obrana. Ta byla v pohotovosti po raketovém útoku na americké cíle v Iráku, který Íránci podnikli v odvetě za americký atentát, při kterém v Bagdádu zahynul prominentní íránský generál.

Těla jedenácti občanů Ukrajiny, kteří v troskách ukrajinského boeingu zahynuli, byla dnes převezena do vlasti. Na rakve zahalené do ukrajinských národních vlajek, které do hlavního města dopravil vojenský speciál, čekali na kyjevském letišti příbuzní s květinami. Někteří členové posádky poklekli, když je rakve míjely. Devět mrtvých Ukrajinců byli členové posádky sestřeleného letadla.