Z Westminsterského paláce na sever Anglie. Britští lordi možná přesídlí do upadajícího Yorku

Britská vláda zvažuje, že přestěhuje Sněmovnu lordů z Westminsterského paláce v Londýně do Yorku na severu země. Stanici Sky News to řekl předseda britské Konzervativní strany James Cleverly. Je to prý jeden z kroků, které by měly pomoci podpořit různé části Velké Británie.