Intenzivní deště přinesly Austrálii úlevu v boji s ohněm. Znamenají ale i hrozbu povodní

Podle předpovědí lze v mnoha regionech nejhůře postižených států bouřky a lijáky očekávat i více dnů. Platí to i pro oblasti, které nezažily silné srážky již několik let, uvedli meteorologové z Nového Jižního Walesu. Vedle něj deště dorazily i do států Victoria a Queensland.

Podle hasičů stávající srážky sice nedokážou uhasit všechny požáry, výrazně ale pomohou zastavit jejich šíření. Ničivý oheň pustoší zemi přes tři měsíce. Plameny už sežehly porost na ploše větší než je Česká republika. V Novém Jižním Walesu se počet požárů snížil na zhruba sedmdesát pět z více než stovky, s nimiž se stát potýkal ještě před pár dny.