Ekosystém je jako pyramida. Jak moc ji poničily australské požáry, nevíme, říká zoolog

„Shořelo pět až osm procent všech lesů, což je nějakých deset milionů hektarů,“ uvedl ve čtvrtečních Událostech, komentářích Pavel Stopka.

„Jaký dopad to bude mít, nevíme. Nemáme prvotní analýzu, jak silný oheň byl. Když prohoří les do kořenového systému, tak může obnova trvat i sto let. Pokud se jenom převalí a vítr ho tlačí a shoří suchá tráva a suché větve, tak se les může obnovit docela rychle do několika let. Zazelená se i do několika týdnů, pokud tam budou dlouhodobější rovnoměrně rozložené srážky, pak může být obnova rychlá,“ dodal.