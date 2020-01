Írán v době před sestřelením ukrajinského letadla vystrašily stíhačky F-35, uvedl Lavrov

Lavrov označil incident za lidskou chybu a uvedl, že nikoho nehodlá omlouvat za to, co se stalo. Podle něj je ale důležité chápat kontext a také to, že se neštěstí přihodilo v době, kdy Írán očekával americkou odvetu na svůj raketový útok na základnu s americkými vojáky v Iráku.

„Máme informace, že Íránci po svém útoku očekávali další útok od Spojených států. Nevěděli ale, jakou formu by mohl mít,“ dodal.