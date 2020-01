Chce doživotní moc nad Ruskem, hodnotí Putinovy plány Navalnyj. Mnozí experti souhlasí

„Jediným cílem Putina je udržet se u moci do konce života, mít celou zemi jako svůj osobní majetek a zmocnit se jejího bohatství pro sebe a své přátele,“ zhodnotil v reakci Navalnyj na Twitteru záměry prezidenta Ruské federace.

Také podle analytika Kirilla Rogova Putinovy návrhy naznačují úmysl šéfa Kremlu udržet si vedoucí postavení a zároveň rozdělit pravomoce mezi různé vládní složky. „Připomíná to čínský model, který by Putinovi umožnil zůstat neomezeně dlouho u kormidla a přitom by povzbudil soupeření mezi jeho potenciálními nástupci,“ napsal Rogov na Facebooku.

„Je to součást reloadu ruského politického systému před rokem 2024, kdy Putinovi vyprší druhý mandát, takže už by nemohl kandidovat znovu. Je to pokus nastavit systém tak, aby si po svém odchodu mohl udržet dostatečně silné pozice, aby svého případného nástupce mohl nějakým způsobem korigovat,“ míní redaktor Hospodářských novin Ondřej Soukup.