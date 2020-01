Johnson věří v celní dohodu s EU. Lordi začali projednávat brexitovou smlouvu

V Belfastu Johnson připustil, že severoirským firmám hrozí kontroly v přístavech. Taková situace by nastala, pokud by s Bruselem nevyjednal bezcelní dohodu. V tento scénář ale ministerský předseda nevěří. „Jediné okolnosti, za kterých bych si dokázal představit nutnost celních kontrol z Velké Británie do Severního Irska, by bylo, kdyby zboží mířilo do Irska,“ uvedl.

Do Belfastu přijel také irský premiér Leo Varadkar, aby oslavil konec tři roky trvajícího politického vakua. Díky nečinnosti severoirských poslanců ale mohli ti britští ve Westminsteru prohlasovat zákony, které na severu Irska umožnily sňatky osob stejného pohlaví a také konec vězení za umělé přerušení těhotenství.