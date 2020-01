Švédové létají méně kvůli emisím. I vlak poháněný uhelnými elektrárnami je má menší

Složité výpočty uhlíkové stopy

Hnutí „studu z létání“ vzniklo v roce 2017, kdy švédský zpěvák Staffan Lindberg oznámil, že se už letadly přepravovat nebude, a rozšířilo se vlivem celosvětové debaty o globálním oteplování. Létání podle BBC přispívá asi dvěma procenty k celosvětovým emisím oxidu uhličitého, jenž je skleníkovým plynem způsobujícím změnu klimatu.

Výpočet emisí na osobu a cestu různými druhy dopravy se může významně lišit. Záleží na délce cesty, naplněnosti dopravního prostředku, jeho stáří a technologiích nebo zdrojích elektřiny u elektrických vlaků či aut.

Například při cestě průměrně zaplněným elektrickým vlakem z Paříže do Bordeaux (500 kilometrů) unikne do atmosféry 4,4 kilogramu oxidu uhličitého na osobu. Údaj vychází z dat kalkulátoru EcoPassenger, na kterém se podílí i Mezinárodní železniční unie (UIC). Při cestě z Gdaňsku do Katowic (465 kilometrů) je to podle stejného kalkulátoru 61,8 kilogramu. Rozdíl je dán především tím, že ve Francii pochází většina elektřiny z atomových a v Polsku z uhelných zdrojů.

I vlak poháněný energií z fosilních paliv a naplněný z necelé poloviny však vychází jako ekologičtější způsob dopravy než zcela zaplněné letadlo na trase jakékoliv vzdálenosti.