Zahradil ocenil zabití Solejmáního. Považuje ho za teroristu srovnatelného s bin Ládinem

Mají k tomu podle Zahradila dva důvody. Prvním je, že Británie se může pro EU stát v některých oblastech konkurencí. Druhý je ideový: „Když se za dva, tři, pět let zjistí, že Británie odchodem nijak neutrpěla, že se jí daří docela dobře, možná i lépe, než když byla v Evropské unii, tak možná, že někteří evropští politici se obávají, že tohle by pak mohlo inspirovat nějaké další země nebo politické síly v těch zemích, aby začaly o odchodu přemýšlet také.“

V zájmu obou stran je, aby vazba mezi EU a Británií zůstala co nejtěsnější, myslí si Zahradil a vyzval středoevropské státy, aby právě tento přístup prosazovaly. Je podle něj možné stihnout dojednat dohodu o vzájemných vztazích do konce roku 2020, jak prosazuje Británie . Podaří se to podle něj, pokud zvítězí pragmatismus a ekonomický pohled.

„Slyšel jsem různé náznaky, že by ty kontroly mohly probíhat na námořní cestě mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království. Nedovedu si to dost dobře představit,“ nastínil možné řešení. Nechce ho však více komentovat, protože hledat ho musí britská vláda. EU má jen trvat na ochraně vlastního vnitřního trhu před průnikem zboží, pro které by třeba platily celní poplatky.

Považuje to také za silný psychologický úder. „Íránští představitelé si uvědomili, že Spojené státy pod tímto prezidentem nebudou v určitých situacích váhat s nějakými útoky tohoto typu. Na to Írán nebyl doposud zvyklý a trochu na to hřešil,“ vysvětlil. O Solejmáním bylo podle něj známo, že se veřejně posmíval americkým představitelům a ani se neukrýval, protože si byl jist, že USA si na něj netroufnou zaútočit. „Psychologicky je to bod pro Donalda Trumpa,“ dodal europoslanec.

Zabití označil za důležité také kvůli velmocenské rovnováze. Ta v oblasti podle něj panuje mezi Tureckem, Saúdskou Arábií, Egyptem a Íránem a není v ničím zájmu, aby se někdo z nich stal hegemonem. „Írán k tomu měl bohužel našlápnuto právě tou strategií, kterou vymyslel generál Solejmání, to znamená dostat se cestou loajálních sborů koridorem přes Irák, Sýrii a Libanon až ke Středozemnímu moři. Pokud by se to stalo, tak by to ohrozilo bezpečnost Evropy,“ prohlásil.