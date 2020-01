O demokratickém kandidátovi by mohl rozhodnout až nominační sjezd, říká Joch k začátku primárek v USA

Joch: Letos může padnout další tabu

Sanders však nemá takovou podporu mezi černošskými voliči, jakou měl Obama, a právě to je jeden z důvodů, proč podle analytika Romana Jocha z Občanského institutu nemusí letošní výsledek v Iowě a New Hampshire odpovídat celkovému výsledku primárek.

„Černošští voliči jsou nejloajálnější demografickou skupinou Demokratické strany a v primárkách mají mnohem větší váhu než pak v celkových volbách. A tito jednoznačně preferují Joea Bidena. On také vede v průzkumech v rámci celých USA, byť samozřejmě nevede v těch prvních dvou státech. Letos může padnout další tabu, jako padlo v roce 2016, kdy totálně nezkušený člověk bez žádného politického úřadu předtím, to jest Donald Trump, se nakonec stal prezidentem,“ míní Joch.

„Někteří analytici předpovídají či se obávají, že kandidátů první úrovně je tolik, že se může stát, že budou vyhrávat v různých státech. A tím pádem nikdo z nich nezíská nadpoloviční většinu delegátů. To znamená, že po několika desetiletích by se stalo, že by rozhodoval až nominační sjezd. Může se to stát, ale také nemusí. Stačí nějaký špatný výrok kohokoliv z nich, nějaký přeřek, a celá dynamika je pak úplně jiná,“ doplnil Joch.

