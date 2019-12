V Austrálii dál zuří požáry. Zoufalí lidé prchali před ohněm na pláž

Rudé nebe

Ve městě Mallacoota, které leží asi 400 kilometrů východně od Melbourne, musely čtyři tisíce lidí, především turistů, opustit domy, ve kterých přebývali, a hledat útočiště před blížícím se požárem na pláži.

Nebe nad Mallacootou se podle fotografií na sociálních sítí zbarvilo do ruda. „Bylo to děsivé. Obloha se zbarvila do červena a všude kolem létal popel,“ citovala stanice BBC jednoho ze zachráněných.

Podle premiéra státu Victoria Daniela Andrewse se úřady připravují na evakuaci lidí z pláží, do akce zřejmě nasadí i armádní helikoptéry.

Ve středu meteorologové očekávali na jihovýchodě Austrálie teploty až 44 stupňů Celsia. V některých městech ve střední části kontinentu by se rtuť teploměrů měla vyšplhat až k 45 stupňům.