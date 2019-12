Na Ukrajině začala konečná výměna vězňů s proruskými separatisty

Ukrajinské vládní síly a proruští separatisté z východu Ukrajiny zahájili rozsáhlou výměnu vězňů, po níž by se všichni zajatci z pětiletého konfliktu mezi dvěma stranami měli vrátit domů. Po prvotním oznámení představitelky povstalecké Doněcké lidové republiky Darji Morozovové to na Twitteru potvrdila ukrajinská prezidentská kancelář. Operace probíhající nedaleko města Horlivka by se mohla týkat více než stovky vězňů.