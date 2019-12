Byl to těžký rok, ale i malé kroky mohou změnit svět, říká ve vánoční řeči královna Alžběta

Britská královna v projevu podle informací BBC poukazuje na život Ježíše Krista a klade důraz na usmíření. „Malé kroky učiněné ve víře a v naději mohou překonat dlouhotrvající rozdíly a hluboko zakořeněná rozdělení a přinést harmonii a porozumění,“ uvádí ve své promluvě k národu Alžběta II.

„Cesta samozřejmě není vždy hladká a letos jsme mohli někdy cítit, jak je hrbolatá, ale malé kroky mohou změnit svět,“ je přesvědčena panovnice.

Velká Británie je již několik let rozpolcená kvůli vleklým debatách o brexitu a s tím související nejistotou ohledně budoucnosti země. Odchod Spojeného království z Evropské unie by se mohl odehrát koncem ledna. Alespoň to slibuje staronový konzervativní premiér Boris Johnson, který získal v prosincových předčasných volbách silný mandát k protlačení své dohody s EU v parlamentu.