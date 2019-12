Asad udeřil na opoziční enklávu v Idlíbu. Desítky tisíc lidí prchají k turecké hranici, varuje Erdogan

„Bojová letadla, vrtulníky, barelové bomby, všechno možné. Když šly děti do školy, spadla na ně puma, ale díkybohu přežily. Za dva dny útoků všichni z naší vesnice odešli. My jsme byli mezi prvními, utekli jsme před ostřelováním,“ říká další z běženců Mahmúd Nadžíb al-Jusúf.

„V uplynulých letech tam proudili ti, kterým se říká nesmiřitelná opozice, a syrská vláda tajně doufala, že jednotlivé islamistické skupiny se tam mezi sebou povraždí, k čemuž možná docházelo, ale ne do úplného sebezničení. Čekalo se jen na vhodný okamžik, kdy se na tuto enklávu zaútočí,“ poznamenal arabista Petr Pelikán.

video Arabista Pelikán: Pokud se další uprchlíci dostanou do Evropy, nebude to příjemné

„Více než 80 tisíc našich bratrů z Idlíbu, kteří utíkají před bombami, míří k našim hranicím. Pokud násilí v této provincii neskončí, bude jich dokonce ještě víc. Turecko nemůže nést břímě této migrace samo. Negativní dopady to bude mít na všechny evropské národy, a pocítí to zvlášť Řecko,“ varoval Erdogan.

Ankara chce řešit situaci přímo s Moskvou, syrský režim je totiž do značné míry závislý na spojencích z Ruska a z Íránu, kteří zasahují i přímo do bojových operací. „Snažíme se tlačit na Rusko, aby útoky skončily, a budeme v tom pokračovat. Do Moskvy posíláme delegaci. Bude jednat a další kroky určíme podle toho, jaké budou výsledky,“ konstatoval turecký lídr.

Podle tureckých zdrojů uteklo od začátku listopadu před boji v Idlíbu na sever Sýrie přes 200 tisíc lidí, kteří potřebují naléhavě přístřeší, deky a lůžka.