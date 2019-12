Joyeux Noël? Protest ve francouzské dopravě má trvat i během Vánoc

Stávka v dopravě vstupuje před Štědrým večerem do svého devatenáctého dne. Státní dráhy SNCF po víkendu, poznamenaném komplikovaným odjezdem na prázdniny, očekávají, že pondělní provoz bude „stále velmi narušen“.

Vyjet má jen 40 procent rychlostních vlaků TGV a regionálních rychlíků, jen pětina příměstských vlaků a čtvrtina vlaků obsluhujících tratě střední vzdálenosti. V Paříži má být přislíbené zlepšení městské dopravy jen minimální. V metropolitním metru zůstane šest ze 16 linek uzavřených, ale normálně mají fungovat jen dvě linky s automatizovanou obsluhou. Rychlá příměstská železnice má jezdit jen ve špičkách.

Státní železniční společnost také oznámila zrušení takzvaných dětských vlaků, čili program, kde mohou cestovat samostatně děti od čtyř do čtrnácti let a o doprovod a bezpečnost se stará železnice. „Rušení spojů provázely emoce, ale byla to jediná možnost, protože jsme nemohli zajistit bezpečnost na sto procent, a jak víte, v případě dětí je bezpečnost velmi důležitá,“ prohlásil manažer železniční společnosti SNFC Loic Leuliette.

Stávkující: Musíme vytrvat až do konce

„Dorazit ke štědrovečerní večeři bude pro některé cestující přinejmenším stejně obtížné jako dopravit se do práce,“ uvedla AFP s odvoláním na upozornění železnic, že vlaky na pařížská předměstí postupně přestanou jezdit od úterního večera - a to přinejmenším až do středečního odpoledne.

Protest proti reformě podle víkendového průzkumu agentury Ifop pro Journal du Dimanche podporuje 51 procent Francouzů a ukončení stávky stále není na pořadu dne. Odborová ústředna CGT-Cheminots počítá s tím, že pro stávkující o Vánocích uspořádá koncert na jednom z pařížských nádraží, na dalších nádražích stávkujícím zajistí stravu.

„Teď nemáme na výběr, musíme vytrvat až do konce,“ řekl listu Le Parisien jen ze stávkujících strojvedoucích z pařížské příměstské dopravy.

Macron: Je dobré uzavřít smír v zájmu rodiny

Prezident Emmanuel Macron chce reformovat současný důchodový systém, který je podle něj nespravedlivý, neefektivní a příliš komplikovaný. Reforma by měla zjednodušit systém, který nyní obsahuje 42 různých důchodových plánů.

Systémem slev a bonusů má navíc lidi motivovat, aby na odpočinek odcházeli až v 64 letech. Vláda sice v důsledku protestů minulý týden učinila stávkujícím odborovým svazům dílčí ústupky, jejich odmítavý postoj tím ale neobměkčila.

„Stávky jsou ospravedlnitelné a zaručené ústavou, ale jsou tu určité okamžiky v životě lidí, kdy je dobré uzavřít smír v zájmu rodiny a rodinného života. Proto apeluji na pocit zodpovědnosti,“ konstatoval prezident Macron. „Každý z nás rozumí tomu, že takový smír neznamená ústupky, ale je to projevem respektu k druhým, kteří chtějí být v tuto sváteční dobu spolu.“