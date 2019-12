Netanjahu obvinil haagský tribunál z antisemitismu

Izraelský premiér, který bude v březnových volbách bojovat o setrvání v nejvyšší politice, kritiku haagského soudu pronesl na začátku chanuky, při slavnostním rozsvěcením svíčky na devítiramenném svícnu menora.

„Proti židovskému lidu se vrhají nové edikty – antisemitské edikty Mezinárodního trestního soudu, které nám říkají, že my, Židé, v tomto městě, v této zemi, nemáme právo zde žít a dopouštíme se tím válečného zločinu,“ řekl Netanjahu. „Je to čirý antisemitismus.“

Spor o palestinská území

Za ostrým výrokem stojí páteční oznámení prokurátorky Bensoudaové, která chce zahájit plné vyšetřování podezření z válečných zločinů spáchaných na Západním břehu Jordánu, ve východním Jeruzalémě a v Gaze, jakmile bude potvrzena jurisdikce soudu. Izrael se těchto území zmocnil v šestidenní válce v roce 1967 a v roce 2005 se stáhl z Pásma Gazy.

Za válečné zločiny by mohli být stíháni Izraelci i Palestinci. Izraelská média ale převážně psala o tom, že izraelští politici a vojáci by mohli být zatčeni a postaveni před soud, pokud odcestují do zahraničí.

Netanjahuovo obvinění se podle Reuters týká především možnosti, že by soud označil za válečné zločiny osady vybudované na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě, v jehož opevněném Starém městě je Zeď nářků. Prokurátoři ICC uvedli, že se v předběžném vyšetřování soustředili na osadnickou aktivitu na Západním břehu Jordánu, do níž byly zapojeny izraelské úřady.

Palestinci a mnoho států světa považuje osady za nelegální. Izrael naopak tvrdí, že jedná v zájmu bezpečnosti, a argumentuje biblickými a historickými vazbami Židů na tato území.

Netanjahu zpochybňuje: Nejde soudit případy od státu, který neexistuje

Už v pátek Netanjahu na oznámení Bensoudaové reagoval slovy, „že soud (ICC) v tomto případě nemá žádnou jurisdikci. ICC má jurisdikci jen v případech, které předkládají svrchované státy. Palestinský stát ale nikdy neexistoval,“ uvedl Netanjahu. Palestinci rozhodnutí Bensoudaové uvítali.

ICC vznikl v roce 2002 a sídlo má v nizozemském Haagu. Je to první stálý trestní soud s celosvětovou působností, který stíhá jednotlivce za zločiny proti lidskosti, genocidu a válečné zločiny spáchané na území 123 zemí, které k němu přistoupily. Izrael, na rozdíl od palestinské vlády, která má na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu omezenou autonomii, k soudu nepřistoupil. V Gaze vládne islamistické hnutí Hamas.