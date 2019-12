Muslimové v Indii se bouří proti zákonu, který při získání občanství upřednostní lidi jiného vyznání

Indie chce vytvořit registr občanů, muslimové se bojí ztráty občanství

Na základě nového zákona by na indické občanství měli mít právo hinduisté, buddhisté, křesťané a vyznavači dalších náboženství vyjma islámu, kteří do Indie přišli nezákonně ze tří velkých sousedních muslimských zemí – Pákistánu, Bangladéše a z Afghánistánu. Podle indické vlády totiž nemuslimové čelí v těchto zemích pronásledování. Občanství by mohli získat po šesti letech pobytu v Indii.

Obavy z nového zákona umocňuje plán indické vlády sestavit do roku 2024 národní registr občanů. Pro zařazení do registru bude muset každý obyvatel doložit, že jeho předkové žili v Indii.

Mnozí muslimští obyvatelé Indie se obávají, že jim hrozí ztráta indického občanství a deportace. V letošním roce už svůj oficiální seznam občanů vytvořil severovýchodní stát Ásám. Vyloučeny z něj byly téměř dva miliony lidí, které úřady označily za ilegální imigranty z Bangladéše.