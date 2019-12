Trump sice čelí ústavní žalobě, ale nemá se čeho bát, shodují se komentátoři

Americký nihilismus pramení z pohrdání fakty, laxnosti vůči korupci i lhostejnosti k historickým precedentům či zahraničnímu vměšování do americké politiky. Připsat ho lze na vrub především zbabělosti a oportunismu republikánských vůdců, soudí NYT.

Lídři republikánů se totiž podle listu rozhodli opustit své zásady a Trumpa bezvýhradně následovat. V Senátu budou hlasovat pro zproštění viny, byť ještě nedávno mnozí z nich Trumpa kritizovali. Například Ted Cruz a Marco Rubio a dokonce i vůdce senátní většiny Mitch McConnell prohlašovali, že Trump Americe škodí, připomíná deník.

Impeachement se vyvíjí stejně jako prezidentství - Trump rozděluje a ničí, soudí The Washington Post. Upozorňuje, že během sněmovního hlasování hovořil prezident ke stoupencům v Michiganu a vyzval je, aby se vzepřeli pomluvám a výsměchu, který se týká také jich. Bill Clinton, který patří do trojice prezidentů pohnaných k impeachementu, se za své chování omluvil, Trump ale podle listu žádnou vinu nepřiznává.

Na rozdíl od předchozích dvou ústavních žalob, jež se odehrávaly ve vší vážnosti a kdy někteří z kongresmanů hlasovali bez ohledu na svou stranu, tato žaloba se nese v duchu Trumpova prezidentství - boření zaběhlých zvyklostí, napsal Washington Post.

Pelosiová v černé

The Wall Street Journal poukazuje na totéž, co zmínil i Trump v Michiganu: republikáni ve středu nepřišli o jediný hlas. Podle WSJ proti žalobě hlasovali i ti republikáni, kteří brzy ze Sněmovny odejdou a nechtějí usilovat o další funkci. Problém podle novin není jejich svědomí, ale chabá a nečestná záminka pro zahájení procesu sesazení. Demokraté ve Sněmovně nevyslyšeli požadavky na povolání svědků do výboru pro tajné služby, uspíšili debatu i hlasování.

Komentátor stanice Fox News se ale domnívá, že motivem demokratů byla čistá nenávist a že kvůli ní neváhali ještě víc rozdělit USA. Zneužili tím prý svou moc a poškodili Sněmovnu reprezentantů.

Podle konzervativního komentátora Rushe Limbaugha demokraté do svého uvažování nezapočítali fakt, že pro Trumpa může být žaloba i osvobozením. „Co víc mohou udělat? Tímto si vystřílejí vše, co měli, a on tu zůstane,“ řekl. Demokraté mohou způsobit pravý opak zamýšleného, totiž dodat Trumpovi novou energii. „Dokážete si představit Trumpa s ještě větší kontrolou, větším zacílením na svou politiku?“ dodal ve Fox News.

Stanice CNN, která konstatovala, že předsedkyně Sněmovny Nancy Pelosiová přišla na hlasování celá v černém, jakoby na znamení smutku (neboť demokraté dobře vědí, jak celá věc dopadne), také připomněla, že žaloba Trumpovi v očích veřejnosti nijak neškodí, naopak mu pomáhá. A to musí demokraty necelý rok před volbami trochu, ale možná i hodně znepokojovat.