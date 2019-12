Britský učitel angličtiny píše z Krakova zprávy o dění v Polsku. Je třeba více porozumění, říká

Šéfredaktor platformy Zápisky z Polska Daniel Tilles přednáší o dějinách Velké Británie v Krakově budoucím učitelům angličtiny. Ve volných chvílích přibližuje naopak Polsko lidem, kteří žijí za jeho hranicemi.

„Nenarodil jsem se tu, narodil jsem se v Británii, vyrostl tam a pak jsem se přestěhoval do Polska. To mi umožňuje pohled zvenku i zevnitř, pomáhá mi to vnímat Polsko jako někdo, kdo tu má kořeny, ale zároveň je trochu cizinec,“ vysvětluje Tilles.

Na sociální síti Facebook sleduje Zápisky z Polska téměř 40 tisíc lidí. Nedávno redakce rozjela i webovou stránku. Dosahem jde o největší zpravodajství o Polsku v angličtině. „Země je stále důležitější v regionu, Evropě i ve světě. Děje se tu mnoho věcí, především v posledních čtyřech letech. O Polsku se v mezinárodních médiích píše stále jen omezeně a chybí porozumění,“ domnívá se šéfredaktor.