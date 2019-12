Před soudem stanul dozorce z koncentračního tábora Stutthof. Tvrdí, že nikoho nezabil

Bruno D. skrýval svou minulost přes šest desítek let. I když je mu dnes 93, stojí před soudem pro mladistvé. Bylo mu totiž teprve 17, když jej kvůli srdeční vadě převeleli z fronty do koncentračního tábora Stutthof nedaleko Gdaňsku.

Do konce druhé světové války zemřelo ve Stutthofu a pobočných táborech a při místních pochodech smrti na 65 tisíc lidí. Ve Stutthofu byli vězněni mimo jiné Poláci, sovětští váleční zajatci a Židé, kteří tam byli systematicky zabíjeni, součástí zařízení byla i plynová komora. „Dozorci pořádali bizarní, sadistická představení. Jednoho vězně přinutili, aby ubil svého otce k smrti. Poté zastřelili i jeho,“ popsal tehdejší hrůzy přeživší Abraham Koryski.

Pomohl jsem vězňům, hájí se bývalý dozorce

Bruno D. se před soudem brání tvrzením, že nikoho nezabil a proti nikomu nepoužil zbraň. „Obrazy utrpení a hrůzy mě pronásledují celý život,“ uvedl s tím, že je mu líto, čím si lidé v koncentračních táborech prošli. Zařízení, kde sloužil, označil za hrůzné místo.

U soudu hovořil o tom, že ze strážní věže viděl mnoho mrtvých vězňů, především žen. Vždy ráno je spoluvězni nahé vytahovali z baráků a nosili k vozíku, na který je nepokládali, ale házeli. Tvrdí, že jen jednou se ze zvědavosti podíval oknem do krematoria, kde uviděl dvě pece a před nimi na zemi těla.

Bruno D. také řekl, že jednou vězňům dokonce pomohl, za což mu v případě odhalení hrozil přísný trest. Když doprovázel skupinu mužských vězňů mimo tábor, cestou nalezli mršinu koně. Vězni jej požádali, zda si mohou kus masa odříznout a pronést zpět do tábora, což jim povolil. „Nesměl jsem jim dávat žádné jídlo, nesměli jsme s nimi udržovat žádný kontakt,“ řekl soudu.

Podíl na vraždě 5230 lidí

Podle obžaloby se přesto Bruno D. vraždění účastnil. Už jen tím, že bránil vězňům v útěku. „Je obžalovaný z podílu na vraždě 5230 lidí,“ upřesňuje mluvčí státního zastupitelství Nana Frombachová.

K žalobě se přidalo 33 lidí, mezi nimi přeživší i příbuzní obětí. „Je to jedna z posledních šancí slyšet od dozorce koncentračního tábora, jak se mohl dát na takovou práci,“ vysvětluje Ben Cohen, jehož prababičku zavraždili ve Stutthofu v plynové komoře.

Další tři desítky vyšetřovaných

Až do 60. let německé soudy nepotrestaly téměř nikoho z viníků genocidy Židů. I poté se obžalovaní často hájili tvrzením, že nezabíjeli vlastníma rukama. Až v roce 2011 padl přelomový verdikt nad Johnem Demjanjukem. Dozorce ze Sobiboru byl odsouzen ne za konkrétní vraždu, ale za to, že byl součástí vražedné mašinerie.

Nový výklad zákonů rozjel poslední vlnu pátrání. Stejně jako Brunovi D. je i ostatním podezřelým přes devadesát let. „Dívejte se na něj jako na mladého muže na vrcholu fyzických sil, který věnoval svou energii vraždění nevinných civilistů,“ nabádá ředitel Centra Simona Wiesenthala Efraim Zuroff.

Německé úřady vedou dalších 28 vyšetřování údajných nacistických zločinců. Vzhledem ke zdravotnímu stavu dotčených se ale nedá vyloučit, že u soudu s Brunem D. padne vůbec poslední rozsudek nad dozorcem z koncentračního tábora.