Ve škole v Hongkongu se našly bomby s hřebíky. Podle policie mohly zabít hodně lidí

Během víkendových demonstrací pak policisté zadrželi 42 lidí – kromě jiného za nepovolené držení zbraní. „Myslím, že všichni jdeme do extrému, každá strana. Provládní zastánci, protože bezdůvodně podporují vládu, ale i demonstranti, protože prostě jen bojují proti vládě. Zkrátka chtějí pouze splnění jejich pěti požadavků bez jakéhokoli vyjednávání,“ podotkl univerzitní student Richard.

Kdo bomby vyrobil a ukryl, vyšetřovatelé zatím nevědí. Nejsou to ale první výbušná zařízení, která bezpečnostní síly od začátku protivládních protestů před šesti měsíci našly. V červenci to byly dva kilogramy trhaviny TATP.

Podle něj by mohly zabít „velký počet lidí“. Obsahovaly dohromady deset kilogramů výbušniny a měly být odpáleny na dálku mobilním telefonem. Nacházely se v nich také hřebíky, aby měly větší ničivý účinek.

Pyrotechnici dorazili do katolické chlapecké školy poté, co její vrátný zavolal policii, když našel výbušná zařízení. „Bomby byly kompletní, plně funkční, připravené k použití,“ uvedl policejní důstojník Alick McWhirter.

V posledních třech týdnech se situace v Hongkongu výrazně uklidnila po volbách do místních rad, z nichž drtivou většinu ovládli kandidáti prodemokratických stran. Místní rady, dosud pod kontrolou propekingských politiků, ale nemají větší reálnou moc.

Prodemokratické požadavky

Demonstrace trvají od června a zažehl je návrh zákona o vydávání zatčených osob z Hongkongu do pevninské Číny. Ta získala do správy tuto bývalou britskou kolonii v roce 1997 s tím, že v ní 50 let zachová princip jedna země, dva systémy, který má zaručovat autonomní výsady a svobody jinde v Číně nevídané. Podle demonstrantů se ale Peking snaží Hongkong stále více kontrolovat.

Protestující si už vymohli stažení návrhu zákona o extradici, nyní však žádají větší demokratizaci města včetně svobodných voleb, odvolání správkyně Carrie Lamové, vyšetření zásahů policie proti demonstrantům či propuštění všech zadržených protestujících.

V sobotu Lamová odjede do Pekingu. „Účelem této pracovní cesty je podat zprávu o tom, co se v Hongkongu dělo v posledním roce, co vláda udělala, jaké jsou její plány pro rok příští a jaká politická opatření Hongkong potřebuje od centrální vlády,“ sdělila správkyně.

Podle vlády protesty těžce dopadají na ekonomiku asijského finančního centra – poslední průzkumy mezi hongkongskými maloobchodníky předpovídají, že do půl roku jich 11 procent bude muset skončit. Vláda oblasti pak očekává první deficit rozpočtu za posledních 15 let.