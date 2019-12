Dvacet tisíc amerických vojáků zamíří do Evropy. Cvičit budou v Pobaltí, Finsku nebo Gruzii

Spojené státy v rámci rozsáhlého cvičení s evropskými státy NATO pošlou v dubnu a květnu 2020 do Evropy přibližně 20 tisíc vojáků s technikou. Bude to největší přesun amerických sil do Evropy za posledních 25 let. Americký generál Sean Bernabe k manévrům Defender-Europe 20 prohlásil, že nejsou namířeny proti žádné konkrétní zemi a že jejich cílem je ověřit americkou schopnost vojensky podporovat NATO v Evropě dostatečnými silami.