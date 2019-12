Statisíce lidí v Hongkongu se vydaly na protestní pochod. Obří akci daly úřady svolení poprvé od srpna

Většinou černě odění lidé různého věku se odpoledne shromáždili v centru města v parku Victoria Park na ostrově Hongkong. Vyvolávali heslo Svobodu pro Hongkong a nesli transparenty se svými požadavky.

Mezi ně patří nezávislé vyšetření policejních zásahů během demonstrací, milost pro všechny zatčené a také svobodné volby v Hongkongu. V davu se objevovaly vlajky Spojených států, Tchaj-wanu a Británie. „Budu bojovat za svobodu až do smrti,“ prohlásila čtyřicetiletá June, kterou cituje BBC.

Pochod pokračuje přes převážně obchodní čtvrti města. „Účast je skutečně obrovská, organizátorům se v minulosti podařilo dostat do ulic dva miliony lidí. Přišly všechny generace, jsou tu starší lidé, lidé středního věku, rodiny s malými dětmi. Rozhodně to není skupina lidí, která by měla sklony k násilnostem,“ sdělila zpravodajka ČT Barbora Šámalová.