Demokratický socialismus versus dynamická tržní ekonomika. Johnson a Corbyn debatovali v BBC

Severní Irsko

Corbyn dále kritizoval premiéra na základě dokumentu, který prý unikl z ministerstva financí. Údajně v něm vláda plánuje zavedení celních kontrol mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království. Prý odhaduje, že to zvedne ceny a 98 procent severoirských podniků bude kvůli tomu mít problémy. Johnson označil zprávu za naprostý nesmysl.

Odmítl také Corbynovy výtky, že brexit se současně vyjednanou dohodou bude teprve začátkem letitých a bolavých jednání s EU a dalšími zeměmi o obchodních dohodách. Podle Johnsona na to bude mít Británie dost času v přechodném období, když 31. ledna Unii opustí. Přechodné období, kdy už nebude členem, ale bude se ještě řídit unijními pravidly, je nyní stanoveno do konce roku 2020 s tím, že může být prodlouženo. Podle Corbyna je to bláhové a například vyjednání obchodní dohody s USA bude trvat sedm let.

Na debatu reagovala mimo jiné šéfka skotských nacionalistů Nicola Sturgeonová: „Dva neinspirativní muži, z nichž ani jeden se nehodí na premiéra.“