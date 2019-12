Cesta do fantazie, politika, harmonie s přírodou, ikebana i anime. To vše spojují základy šintoistického náboženství. Noční festival Čičibu je jednou z událostí, které toto spojení oslavují. Přes tisíc let zapalují šintoisté lampiony v pohoří severozápadně od Tokia. Letos se tento zimní festival konal v noci na 4. prosince.