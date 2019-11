Veto Čaputové nevydrželo. Poslanci prosadili 50 dní bez předvolebních průzkumů

Vláda podle průzkumů přijde o většinu

Dlouhodobě nejoblíbenější politickou stranou na Slovensku je nejsilnější vládní Smer expremiéra Roberta Fica, byť její popularita v posledních letech klesla. V nejnovějším průzkumu agentury AKO se dostala pod 20 procent.

Tříčlenná vládní koalice by podle sondáží většinu ve sněmovně nezískala. Do sněmovny by se mohlo dostat až jedenáct stran či koalic. Popularita několika z nich se pohybuje kolem pětiprocentní hranice, jejíž zdolání ve volbách je podmínkou pro vstup do sněmovny.