Řidič kamionu se přiznal k pašování lidí. V jeho voze se našly desítky mrtvých Vietnamců

Čeká se na vydání muže, který údajně kamion řídil předtím

V souvislosti s tragickým případem zadržela v pátek policie dalšího muže ze Severního Irska, který byl z podílu na pašování lidí do Británie a na nezákonné migraci obviněn v neděli. Podle Reuters se očekává, že před soud předstoupí ještě v pondělí.

V Irsku pak čeká na vydání do Británie 22letý Eamonn Harrison, který podle britských úřadů řídil kamion cestou do belgického přístavu Zeebrugge.

Ve Vietnamu bylo zadrženo 11 osob, které čelí podezření z pašování lidí. Dva lidé byli zatčeni v provincii Ha Tinh a devět v provincii Nghe An. Šéf policie v provincii Nghe An uvedl, že jeden ze zatčených, který v minulosti žil na ruském území, organizoval cesty migrantů do Ruska a pomáhal také při jejich následném propašování do Německa, odkud potom pokračovali do dalších zemí.